الذهب يتراجع جنيهين في ختام تعاملات اليوم السبت

انخفضت اسعار الذهب في ختام تعاملات أول أيام الأسبوع اليوم السبت، بمتوسط جنيهان علي الأقل بمحالات الصاغ ة مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس.





وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 848 جنيها مقابل 850 جنيها أمس بفارق جنيهين.





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ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة إلى نحو 969 جنيها مقابل 971 جنيها أمس بفارق 2 جنيه.







وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 727 جنيه مقابل 729 جنيها أمس







وبلغ سعر



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 969.143 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ30.14 ألف جنيه و الجنيه الذهب بنحو 6784 جنيها.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 565 جنيها مقابل 567 جنيها أمس.