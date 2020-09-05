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اقتصاد

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدا لمدة 17 ساعة.. تعرف عليها‎

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:27 م
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق : (الحي العاشر صقر قريش- السويسري ب  – الواحة – مشروع هيئة النقل العام – مساكن قضايا الدولة مساكن مجلس الوزراء – المنطقة العاشرة – جزء من عزبة الهجانة – منطقة الشيراتون)، لمدة 17 ساعة وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح  يوم غدا الأحد الموافق 6-9-2020 وحتى الساعة الثانية صباح الاثنين الموافق 7-9-2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع الخدمة يأتي نظرأ لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي  بشارع عبد الحميد بدوي نظرا لأعمال التطوير بمنطقة مصر الجديدة.

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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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