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أخبار البلد

مصر ترسل مساعدات طبية إلي العراق .. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من مصر فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق.
 
وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن العراق، وذلك انطلاقا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات.

كان فى استقبالها عددا من المسئولين بجمهورية العراق، وأكد دكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر على مدى أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالجهود والمساعي المصرية في مساندة الدول العربية والأفريقية مقدمة الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا.

أعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

يأتي ذلك  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.
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