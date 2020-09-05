في اليوم العالمي للسمبوسة.. طرق مختلفة لتجهيزها وحشوها.. ونصائح لقليها دون امتصاص الزيت

- طرق مختلفة لتجهيز وحشو ا لسمبوسة في اليوم العالمي لها

- طريقة لف السمبوسة مثلثات ورول ودوائر

- نصائح لقلي السمبوسة دون امتصاص الكثير من الزيت









يصادف اليوم، السبت 5 سبتمبر، اليوم العالمي للسمبوسك وتعد من الأطباق الجانبية الشهيرة في الوطن العربي.





ويحرص الكثير من الأشخاص على تناول السمبوسك نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتميز السمبوسك بأنه يمكنك إضافة الحشو المفضل لك.





قدم الكثير من الشيفات مجمعة مختلفة ومتنوعة من حشوات السمبوسك ، ونستعرض بعضها فيما يلي:







طريقة عمل عجينة السمبوسك للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير عجينة السمبوسك

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة صغيرة خل

ماء

نشا

زيت









طريقة تحضير عجينة سمبوسك

- يخلط الدقيق والخل والملح والماء حتى الحصول على عجينة

- تقطع كرات وتترك لترتاح ثم تفرد وتدهن بالزيت وترش بالنشا

- ترص أربع طبقات من العجينة مع عدم دهن وجه الطبقة الرابعة بالزيت وتفرد مرة أخرى

- توضع طبقات العجينة فى طاسة على النار ثم تقلب على الوجه الآخر

- تقطع شرائح وترص بين أكياس بلاستيكية وتحفظ فى الفريزر حتى الاستخدام









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طريقة عمل سمبوسك هندى للشيف شربيني

مقادير سمبوسك هندى

عجينة سمبوسك

جزر

بسلة

بطاطس

كركم

كارى

بصل

ثوم

كمون

شطة

ملح

فلفل

زيت











طريقة تحضير سمبوسك هندى:

- يوضع الجزر والبسلة والبطاطس والبصل والثوم والكارى والتوابل وتهرس جميع الخضراوات

- تحشى عجينة السمبوسك بالخليط وتقلى فى الزيت وتقدم









طريقة عمل سمبوسك بالعدس للشيف شربيني

مقادير سمبوسك بالعدس للشيف شربيني

عدس بني

سمبوسك

بسلة

جزر

بصل أحمر

فلفل ألوان

ثوم مفروم

فلفل حار

كمون

زيت زيتون

دقيق

زيت

ملح فلفل أسود ماء











طريقة تحضير سمبوسك بالعدس:

- افرمي الثوم مع البصل، ثم ضعيهم في طاسة بها زيت زيتون على النار

- اسلقي العدس الأسود ثم ضيفيه إلى الجزر والبسلة

- قلبيها جيدا، ثم اضيفي الفلفل الألوان والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل

- احشي السبموسك بالخليط المعد، واقليها في زيت غزير ساخن، ثم قدميها









طريقة عمل سمبوسك بالجمبري والجبنة للشيف شربيني

مقادير سمبوسك بالجمبري والجبنة

عجينة سمبوسك

زيت عباد الشمس

جمبري حجم صغير

فلفل ألوان مفروم صغير

بصل

ثوم مفروم

كمون

بهارات

مكعب مرق

جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا





طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة

- يشوح الثوم والبصل مع زيت عباد الشمس

- يضاف الجمبري ويشوح جيدا

- يضاف الفلفل الألوان ثم يضاف الكمون والبهارات ومكعب المرق

- يضاف الجبن ثم تحشى السمبوسك بحشوة الجمبري

- تقلى السمبوسك في زيت عباد الشمس حتى تصل إلى اللون الذهبي

- وتقدم





طريقة لف السمبوسة .. من أشهر الأمور التى يصعب على كثير من النساء إتقانها لف السمبوسة لأنها عبارة عن عجينة مستطيلة هشة يتم طيها بشكل معين وبداخلها حشوة لذيذة لتخرج فى النهاية بشكل مثلثات شهية.

وفى السنوات الأخيرة لم تعد طريقة لف السمبوسة قاصرة على المثلثات فقط حيث ظهرت السمبوسة الرول و السمبوسة الدائرية. إقرأ أيضا طريقة تنظيف الكرشة.. 4 حيل سهلة أبرزها الاسبرين

- طريقة لف السمبوسة رول المكونات عجينة السمبوسة الجاهزة 2 كوب زيت الحشوة جزر بطاطس فصّان ثوم مفروم بصلة مفرومة ناعم فاصوليا خضراء مقطّعة بازيلاء طازجة نصف ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة الفلفل الأسود ملعقة كبيرة من الكاري مرقة خضار جاهزة

- طريقة التحضير في مقلاة على النار نسخن ملعقتين صغيرتين زيت وتشويح الثوم والبصل جيدا ثم نضع البازيلاء، والجزر، والبطاطا، والفاصولياء وتقلبيه جيدا عشر دقائق. أضيفي الفلفل الأسود، ومرقة الخضار، والملح، والكاري والتحريك حتّى تنضج المكونات. رفع الخليط عن النار، وتركه حتى يبرد تمامًا وفرد السمبوسة على سطح ناعم مرشوش بالطحين، حشوها بملعقة كبيرة من حشوة الخضار، ولفّها على شكل رول بنفس الطريقة التى يتم بها لف أصابع محشى الكرنب. تسخين باقى الزيت في إناء آخر على النارثم وضع رول السمبوسة فيه، وتركه خمس دقائق أو حتى تتحمر من جميع النواحي.

- طريقة لف السمبوسة بالجبنة مكونات العجينة: • 2 كوب ونصف الدقيق • 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي • ملعقة كبيرة خميرة • معقة صغيرة ملح • ماء دافئ للعجن • زيت نباتي للقلي

الحشو : • 250 جرام جبن فيتا • 100 جرام جبن عكاوي منقوع • بصلة كبيرة مفرومة • ملعقة زعتر مجفف

طريقة التحضير : • اخلطى الدقيق والخميرة والملح ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ وقلبي جيدا للحصول على عجينة طرية. • اتركى العجينة فى مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف حجمها. • في وعاء اخلطى كل من الجبن الفيتا، والجبن العكاوي، مع البصل المفروم، والزعتر جيدا. • افردى العجينة على طاولة نظيفة، ورشيها بالقليل من الدقيق، ويتم تقطيع العجينة فى شكل شرائح طويلة تساوية. • توضع الجبنة على طرف قطعة العجين ويت طيها فى شكل مثلث ثم يتم طيها مرة اخرى لعمل ثلث فى الاتجاه العكسى واستمرى هكذا حتى تنتهى قطعة العجين • توضع قطع السمبوسة في الزيت الساخن في مقلاة على النار، وتكرر العملية إلى أن تحمر وتنضج.

- طريقة لف السمبوسة باللحمة المفرومة المكونات: لفة عجينة السمبوسة اللحمة المفرومة المعصجة ملعقة كبيرة دقيق أبيض ملعقة كبيرة ماء

طريقة لف السمبوسة باللحمة المفرومة: - حضرى عجينة السمبوسة وافرديها على الرخامة وقومى بتقسيمها وتقطيعها تقطيعها إلى قطع متساوية بالطول. - نضع مقدار ملعقة صغيرة من حشوة اللحمة المفرومة المعصجة على طرف عجينة السمبوسة، ثم نطوي طرف العجينة على الحشو - نقوم بطوي عجينة السمبوسة للداخل مرة اخرى بطريقة المثلث،ثم نلفها باتجاه المثلث مرة أخرى حتى ننتهي من طولها نهائيًا.

- طريقة لف السمبوسة الدائرية للشيف سالي فؤاد المكونات : رشة ملح كوب ونصف دقيق ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة بيكنج بودر ماء دافئ " حسب الاحتياج " ملعقة كبيرة زبدة باردة

طريقة لف السمبوسة الدائرية - ضعى الدقيق والزبدة والنشا والبيكنج بودر والملح في محضرة الطعام واخفقيهم جيدا ، ويضرب جيدا حتى تختلط المكونات. - اضيفي الماء الفاتر بالتدريج أثناء الخفق وعندما تتكون العجينة أوقفي الماكينة فورا . - تغطى العجينة بكيس بلاستيك وتترك ترتاح فترة تتراوح بين نصف ساعة لساعة ثم تفرد بسمك رفيع جدا كالورقة ثم تقطع بقطاعة دائرية، لتصبح جاهزة للحشو على الفور. - من الضروري أن يكون الزيت غزيرا عند القلى حتى تتم تسويتها من جميع الأجزاء.



حيل لقلي السمبوسة دون أن تمتص الكثير من الزيت:



- يجب أن يكون الزيت ساخن جدًا حتى تقلى السمبوسة وتحصل على اللون الذهبي سريعًا دون أن تتواجد في الزيت طويلًا وتمتص المزيد منه خلال القلي الطويل.



- يجب أن تغلق السمبوسة جيدا قبل تحميرها لأن تواجد أي فتحات بها يعمل على تفكك العجين وخروج الحشو منها ويجعلها تمتص الكثير من الزيت.



- كما يجب الانتباه لعدم لف شريحتين من السمبوسة في القطعة الواحدة لأن سماكة العجين تجعل امتصاص الزيت أكثر.



- من الممكن أن تغطس السمبوسة في القليل من اللبن حتى تبلل من جميع الجهات ثم توضع لتقلي في الزيت الساخن فورًا وهو ما يجعلها تحمر سريعًا دون امتصاص الكثير من الزيت.



- إذا كانت السمبوسة محضرة بعجينتها الأصلية من الأفضل أن تتم تسويتها بالطريقتين التاليتين تجنبًا لامتصاص المزيد من الزيت:



1. من الممكن أن تخبز في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة ثم تخرج ليتم تحميرها سريعًا في الزيت المغلي وهو ما يمنعها من امتصاص الكثير من الزيت خلال القلي.



2. من الممكن أن تدهن السمبوسة بخليط من الزيت واللبن وتدخل لتخبز في الفرن وهو ما يجعل لونها ذهبي وكأنها مقلية بالزيت.



