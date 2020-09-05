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محافظات

خلال أسبوع.. تشميع 10 صيدليات وتحرير 18 محضرا بأدوية محظور تداولها فى بني سويف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:38 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد عبدالحليم
طااب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تكثيف حملات الرقابة لضبط سوق الدواء بالقرى والمدن ، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ، والإطئمان علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحقيق الانضباط بأسواق السلع الأساسية ، ومواجهة كافة أوجه الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.                             

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لحملات الرقابة والمتابعة الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والذي يأتي إطار جهود مديرية الصحة بني سويف لضبط السوق الدوائي من خلال المتابعة المستمرة للصيدليات ومخازن الأدوية.  

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و تضمن التقرير تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على مدار هذا  الأسبوع  بقيادة  الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة والدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي بعمل حملات تفتيشية من التفتيش الصيدلي بالمديرية ، والتي شملت عدد  ٦٥ صيدلية بقري ومراكز الواسطى  وسمسطا وبني سويف وإهناسيا ، وعدد ٤ مخزن أدويه للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المغالاة  في أسعارها أو احتكارها ، والتأكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين. 

وأسفرت الحملات عن  ضبط أدوية مؤثرة علي الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون إتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة من وزارة الصحة، ومنشطات جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية  وضبط أدوية(عقار الميزوبريستول ) المحظور تداوله خارج المستشفيات  ، و تم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابه وعمل عدد ١٨ محضر  بالوقائع وتشميع عدد 10 صيدليات. 

شارك في الحملات كل من :الدكتور ايمن جبر ، الدكتور جورج اسكندر ، الدكتورة  سامية أبو الخير،الدكتورة هاجر عصام ، الدكتوره هاجر حسن ، الدكتورة الشيماء نفادي ، الدكتورة إيمان نبيه ، الدكتور عمرو عبد اللطيف ، الدكتورة ايريني مرزوق ، الدكتور عبد التواب محمد ، الدكتور مصطفى عبد العظيم ، الدكتور أيمن الجارحي . 

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