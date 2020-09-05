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محافظات

رغم إصابتها بفشل كلوي.. تعافي آخر حالة كورونا بمستشفى ساقلتة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:36 م
مستشفى ساقلتة المركزي
مستشفى ساقلتة المركزي
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قسم المحافظات
أكد الدكتور جيمي جمال، مدير مستشفى ساقلتة المركزي في سوهاج، أنه تعافت آخر حالة مُصابة بفيروس كورونا المُستجد بمركز ساقلتة، حيث كانت هذه الحالة مُصابة بفشل كلوي مُزمن.

وتوجه مدير المستشفى بالشكر لطاقم العمل بها، وخاصة التمريض لتحملهم مهام العمل طيلة الفترة السابقة، وما بذلوه من مجهود لإنقاذ مُصابي الوباء العالمي الجديد.

وأشار "جمال" إلى أنه تم مُساعدة المواطنين المُصابين بـ"كورونا" في مستشفى ساقلتة المركزي، بقدر إمكان الطاقم الطبي بها، ولم يتأخروا لحظة في مُساندة أحد المرضى، مؤكدًا انهم دائمًا على أتم الاستعداد لمجابهة أي اوبئة، لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.
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