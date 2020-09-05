11 ولاية.. مستشار وزارة الموارد المائية الأسبق يوضح سبب تساقط الأمطار بغزارة على السودان ..فيديو

قال الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق ، ان سقوط الأمطار على دولة السودان شمل 11 ولاية ومنها العاصمة الخرطوم .





وأضاف ضياء الدين القوصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن جميع هذه الولايات هطلت عليها كميات كبيرة من الأمطار .





، أن مدينة الخرطوم محاطة بعدد كبير من السدود واكد ان مصر أنشأت سد جبل اولياء سنه 1932. وأوضح ضياء الدين أنشأت





وتابع : أن هناك 16 سدا من شدة هطول الأمطار عبرت المياه من فوقها وتسببت في هذه الفيضانات.



