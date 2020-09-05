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توك شو

عقار للاغتصاب ..الطب الشرعي: الـ ghb اختفي تصنيعه كعقار لعلاج أي مرض منذ 1990 ..فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:24 م
عقار ghb
عقار ghb
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي ، إن عقار الـ ghb اختفي تصنيعه كعقار لعلاج اى مرض من الأمراض  منذ سنة 1990.

وأضاف محمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن هذا العقار يصنع بشكل غير قانوني ويباع عن طريق الانترنت ويتم شراؤه من خارج مصر .

وأوضح محمد مصطفى ، أن هذا العقار يعالج الأشخاص المصابون بالنوم القهري مؤكدا ان هذا العقار محظور تصنيعه وتداوله .

وتابع : أن جميع دول العالم قامت بوضعه على قوائم المخدرات ويوجد في مصر في الجدول الثالث للمخدرات بناء على قانون 182 لسنة 60 .

واستكمل : أن هذا العقار كان يستخدم في الرياضات العنيفة مؤكدا علي انه أصبح يستخدم في الاونة الاخيرة كـ عقار للاغتصاب وذلك عند  تناوله بكميات كبيرة يسبب النعاس .
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