عقار للاغتصاب ..الطب الشرعي: الـ ghb اختفي تصنيعه كعقار لعلاج أي مرض منذ 1990 ..فيديو

قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي ، إن عقار الـ ghb اختفي تصنيعه كعقار لعلاج اى مرض من الأمراض منذ سنة 1990.





وأضاف محمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن هذا العقار يصنع بشكل غير قانوني ويباع عن طريق الانترنت ويتم شراؤه من خارج مصر .





محمد مصطفى ، أن هذا العقار يعالج المصابون بالنوم القهري مؤكدا ان هذا العقار محظور تصنيعه وتداوله . وأوضحمصطفىالأشخاصالمصابونتصنيعهوتداوله





وتابع : أن جميع دول العالم قامت بوضعه على قوائم المخدرات ويوجد في مصر في الجدول الثالث للمخدرات بناء قانون 182 لسنة 60 . العالمبوضعهعلىويوجدعلى



