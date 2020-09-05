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منوعات

ليلة الدخلة في المستشفى.. لصوص يصيبون عروساً وزوجها بكسر وجرح غائر في الرأس

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت "ناتشا" البالغة من العمر 29 عامًا، بجروح بالغة، أبرزها جرح غائر في الرأس، كما اصيب زوجها بجروح في يديه ووجهه؛ بعد أن وجدا لِصَّيْن في منزل الزوجية؛ بعد الانتهاء من حفل الزفاف . 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة "ناتشا" أصيبت بكسر في اليد و جرح غائر اسفل رأسها، بالإضافة إلى إصابة زوجها بجروح في يديه وقدميه و ظهره . 

وقالت العروس إنها شعرت بحركة غير طبيعية في المنزل بعد انتهاء الزفاف، فوجدت شخصا ملثما في المطبخ يهددها بسكين إذا تفوهت بكلمة واحدة، فلم تتحمل وصرخت بشدة حتى حضر زوجها . 

وأشارت ناتاشا إلى أنها حاولت إنقاذ زوجها من يده، بعد أن اكتشفت وجود شخص آخر في المنزل، جاء من الخلف، وضرب زوجها وصفعها ولكمه ليترك الملثم الآخر. 

وأصيبت العروس بجروح في أسفل الرأس بسبب دفع أحدهما لها وارتطام رأسها بالأرض ، وطلب زوجها الإسعاف لهما، وقضيا الليلة الأولى لهما في المستشفى . 
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