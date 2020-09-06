اهتمام رئاسي بالإسراع في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. تكليفات للشركات المنفذة للحدائق المركزية بسرعة التنفيذ.. وتكثيف العمل لتحقيق حلم إنشاء أفضل مدينة في الشرق الأوسط

وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

زكى عابدين: الرئيس السيسي يتابع مراحل تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وذلل جميع مشاكلها



تجري وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ جوالات تفقدية للمشروعات القومية من بينها العاصمة الإدارية الجديدة؛ بغرض الإنجاز في تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.





مشروع الحدائق المركزية

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ زيارته لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، موضحا أنه تم الاتفاق علي وضع تقرير عن أداء الشركات المشاركة بالمشروع ومدي إلتزامهم بالجدول الزمني للتنفيذ.





وذكر " الجزار" أنه سيتم استبعاد الشركات المتقاعسة عن التنفيذ وسحب الأعمال المسندة إليهم، موضحا أنه تم مخاطبة الشركات بضرورة الإنجاز السريع في المهام الموكلة لهم بالاضافة لزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لسرعة التنفيذ.





وتبلغ الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.





اهتمام رئاسي

من جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل مستمر ومتواصل مراحل تنفيذ العاصمة الجديدة، ويولي هذا المشروع القومي الكبير أهمية بالغة ويتبناه ويتدخل لحل كل مشاكله فورا.





تنمية شاملة

وقال اللواء أحمد زكي عابدين إن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد حلما بل أصبحت واقعا على الأرض وتعد أفضل مدينة في الشرق الأوسط وتضاهي أحدث مدن العالم، موضحا أنه تم اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية في كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.





وأضاف: "نسعى لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى عاصمة للشرق الأوسط"، مشددا على أن هذا المشروع من المستهدف أن يحقق نقلة نوعية وطفرة لمصر في الكثير من المجالات.





وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق يحظى بمتابعة أيضا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الوزراء كل في موقعه، موضحا أن هناك متابعة دقيقة لجميع مراحل تنفيذ المشروع لمتابعة ومراقبة جودة وسلامة التنفيذ ودقة المواعيد، مؤكدا أن العمل يتم من خلال ورديات تبدأ الأولى في الساعة السادسة صباحا يوميا.





أشار " الجزار" إلى أن تلك التوجهات بغرض جودة الحياة للمواطنين، مطالبا بالإسراع، في تنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع، وتنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين.ونوه إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تحوي أحدث تكنولوجيا موجودة في هذا العصر وجميع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا تعمل مع شركة العاصمة، مشيرا إلى وجود مراكز تحكم وكل الخدمات في العاصمة تتم من خلال كارت رئيسي موحد يستطيع من يقطن العاصمة الحصول على كل الخدمات بهذا الكارت إلى جانب الشراء واستخدام كل وسائل المواصلات به وبالتالي فهو لايحتاج إلى حمل نقود.