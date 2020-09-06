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رياضة

شوقي السعيد: إدارة الإسماعيلي تتحمل مسئولية تراجع الفريق .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
شوقي السعيد
شوقي السعيد
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حسن العمدة
قال شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي السابق، إن إدارة النادي مسؤولة عن تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن الإسماعيلي فريق كبير وله تاريخ ولابد من المساندة حتى يعود الفريق كما كان في سابق عهده والمنافسة على البطولات والتواجد في أفريقيا.

وتابع أن إدارة النادي لا تسعى لتواجد اللاعبين الكبار في الإسماعيلي حتى لا يكون لهم دور في الفريق وهذا سبب تدهور النادي وهبوط مستواه في الدوري.

ويستضيف الدراويش، فريق نادي مصر، مساء الإثنين القادم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الــ25 من عمر بطولة الدورى الممتاز.
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