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فن

نهال عنبر تنعى والد أيمن عزب: ربنا يصبرك

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:43 ص
نهال عنبر
نهال عنبر
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محمد بدران

نعت الفنانة نهال عنبر والد الفنان أيمن عزب الذى وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض.


وكتبت نهال عنبر عبر حسابها على انستجرام: "البقاء لله يا أيمن ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبرك".


وأعلن أيمن عزب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والده، دون أن يكشف أي تفاصيل حول موعد تشييع الجثمان، والجنازة. 


وكتب أيمن عزب في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «انتقل إلى رحمة الله الآن، أبى، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، أسألكم الفاتحة والدعاء».


وسبق أن كشف أيمن عزب، في شهر يوليو الماضي، عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد  كوفيد-19، مشيرًا إلى أنه متواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.


وطلب أيمن عزب من جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالدعاء لوالده قائلا :" "لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء". 

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