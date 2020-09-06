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أخبار البلد

أهم الأخبار.. حقيقة وفاة عبلة الكحلاوي.. ظهور زوجة حسام عاشور.. وتشغيل رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة، في الساعات الماضية، على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة

أعلنت مصر للطيران، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو و القاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠ . 


نفت الدكتورة مروى ياسين الأستاذ بكلية الإعلام جامعة بني سويف وابنة الداعية الإسلامية  الدكتورة عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، ظهر خلاله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وهو يشتبك مع بعض الجماهير ليلاََ.

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب 50 كيلومترا (31.07 ميلا) من كوكيمبو في تشيلي، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

اتجهت شركة سامسونج منذ فترة إلى إنتاج هواتف للفئة المتوسطة ببطاريات عملاقة، وهو الأمر الذى لم يتوفر من قبل، حيث كانت البطاريات ذات السعة الكبيرة هى سمة أساسية في الهواتف الرائدة أو هواتف الفلاج شيب فقط، ولكن سامسونج غيرت هذا الأمر تماما. 

نشر حسام عاشور لاعب النادى الأهلى،  صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

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