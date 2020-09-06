أهم الأخبار.. حقيقة وفاة عبلة الكحلاوي.. ظهور زوجة حسام عاشور.. وتشغيل رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو

اتجهت

منذ فترة إلى إنتاج

ببطاريات عملاقة، وهو الأمر الذى لم

يتوفر

من قبل، حيث كانت البطاريات ذات السعة الكبيرة هى سمة أساسية في الهواتف الرائدة

أو

هواتف الفلاج شيب فقط، ولكن سامسونج غيرت هذا الأمر تماما.