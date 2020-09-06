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محافظات

ناقلات الأمراض والملاريا .. استمرار تنفيذ خطة مكافحة الذباب شمال في سيناء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
تنفيذ خطة مكافحة
تنفيذ خطة مكافحة الذباب شمال في سيناء
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احمد صالح
واصلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ خطة لمكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بمدينة العريش ،خاصة الذباب والبعوض، وذلك ضمن عملية الترصد الحشرى لفريق المكافحة على مستوى مراكز المحافظة للوقاية من الوباء

وقال الدكتور طارق محمد شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، ان الخطة تشمل تقسيم مدينة العريش العاصمة الي قطاعات والدفع بفريق عمل لتغطية هذه القطاعات.

وتم تغطية حى السلايمة والشرابجة، كما تم توزيع بودرة براغيث على المواطنين، كما تم تغطية محطات الصرف الصحي بحى السلايمة والشوربجي، هذا الي جانب تنظيم ندوات توعية وشرح لكيفية الاستخدام في المنازل .

كما نفذ فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش باشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، وقد تم تغطية جزء من حى الصفا وشارع ابى العباسى ، و جزء من الفواخرية وحى السمران بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب عن طريق ماتور الرش المحمل على السيارة.

إلى جانب تطهير خزانات المياه والآبار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تم رفع القمامة من أمام مبنى وحدة الملاريا ، ومسجد النور بعد فترة أكثر من أسبوع للحد من ارتفاع كثافه الذباب لأن القمامة مصدر رئيسي لتوالد الذباب وتكاثره . وضم أعضاء الفريق المشارك : كمال السيد و السيد السنوسي ، وعامل سعيد متولي ، وسائق أحمد على.


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