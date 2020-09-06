الإفتاء تكشف عقوبة نسيان ذكر الله عز وجل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد في الكتاب والسنة النبوية ، إنه لعل ما يعانيه الإنسان في الدنيا من هم وحزن بسبب نسيان الذكر وقراءة القرآن، لقوله تعالى:« وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى».





وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الاستغفار والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب تفريج الكروب وجلب الأرزاق وإزالة الهموم والكروب.

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حكم ذكر الله بتحريك اللسان دون إخراج الصوت

وجه متصل سؤالا للشيخ محمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه:" حكم ذكر الله بتحريك اللسان دون إخراج الصوت " ؟

رد أمين الفتوى خلال لقائه بفيديو مسجل له على قناة الافتاء، قائلا: لا مانع شرعي في ذلك فيجوز ذكر الله في نفسك او من غير صوت او كيفما ترديد ، وأفضل الذكر هو الذكر الخفي الذي تستشعر معناه وتعيش أنواره ونفحاته ، وكما قال تعالى: " وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ"