الإفتاء تكشف عقوبة نسيان ذكر الله عز وجل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد في الكتاب والسنة النبوية ، إنه لعل ما يعانيه الإنسان في الدنيا من هم وحزن بسبب نسيان الذكر وقراءة القرآن، لقوله تعالى:« وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى».
وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الاستغفار والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب تفريج الكروب وجلب الأرزاق وإزالة الهموم والكروب.
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حكم ذكر الله بتحريك اللسان دون إخراج الصوت
وجه متصل سؤالا للشيخ محمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه:" حكم ذكر الله بتحريك اللسان دون إخراج الصوت " ؟
رد أمين الفتوى خلال لقائه بفيديو مسجل له على قناة الافتاء، قائلا: لا مانع شرعي في ذلك فيجوز ذكر الله في نفسك او من غير صوت او كيفما ترديد ، وأفضل الذكر هو الذكر الخفي الذي تستشعر معناه وتعيش أنواره ونفحاته ، وكما قال تعالى: " وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ"
أمين الفتوى يكشف عن أوقات وأحوال يكره فيها ذكر الله
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ذكر الله عز وجل يكون في كل وقت وفي كل حين إذا أراد الشخص ذلك وبالأسلوب الذي يريده و بالصفة التي يرغب بها سواء كان بصوت مرتفع او صوت خافت فلا بأس من ذلك.
وأضاف ممدوح خلال رد على أسئلة المشاهدين في البث المباشر، قائلا: ان الله تعالى قال في القرآن الكريم: " واذكروا الله كثيرا" فلم يقيد ذلك بوقت محدد او شرط معين او شكل او طريقة معينة ، فالأصل في الذكر السعة.
وتابع: الشرع خص أوقات معينة بعدم الذكر فيها كأن يكون الشخص على جنابة او المرأة في فترة الحيض ، وكذلك الساجد والراكع في الصلاة لا يقرأ القرآن فيهما فهناك خطأ شائع عند البعض ان يقرأ القرآن في الذكر بدلا من ان يسبح الله.