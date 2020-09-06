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تعليم

معلم رياضيات يفوز بالمركز الأول في مسابقة "مدرس مصر 2020"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:44 م
معلم رياضيات بمدرسة
معلم رياضيات بمدرسة الأهرام الرسمية للغات
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ايمن محمد
فاز محمود فرج أبوالغيط معلم رياضيات بمدرسة الأهرام الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة "مدرس مصر 2020" على مستوى محافظة جنوب سيناء، التي تقيمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولا".

وفاز محمد سعد طالب معلم لغة إنجليزية بمدرسة ابوبكر الصديق الرسمية لغات التابعة لإدارة ابورديس التعليمية بالمركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث محمد محمد الدحليش معلم لغة إنجليزية بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات التابعة لإدارة أبو زنيمة التعليمية، في نفس المسابقة.

وعبر محمود فرج صاحب المركز الأول عن بالغ سعادته، مؤكدا أن حصوله على المركز الأول وسام شرف على صدره، موجها كل الشكر والتقدير لإدارة المدارس الرسمية في مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وإدارة مدرسة الأهرام على ثقتهم الغالية فيه وعلى رأسهم حنان يحيي، مديرة إدارة المدارس الرسمية بالمديرية وفريق عملها حنان يوسف، وعلى مراد لافتا إلى أنهم من رشحوه لهذه المسابقة ويدعموه باستمرار.

وقال محمود: "أهدى المركز الأول لوالدتى ووالدى بارك الله فيهم ورزقهم الصحة والعافية، فهم مصدر سعادتى وانطلاقى بدعائهم لى ورضاهم عني"، مشيرا إلى أن المسابقة على مستوى الجمهورية وكانت تضم أفضل 81 مدرسا على مستوى محافظات مصر كل محافظة يمثلها 3 معلمين بعد اختيارهم من ضمن مرشحين كثيرين على مستوى الجمهورية.

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