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ديني

ممنوع تصوير أحد عند الاستلام.. الأوقاف تطلق سيارات توزيع لحوم الأضاحي في 5 محافظات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
انطلقت اليوم الأحد سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، إلى محافظات (الإسكندرية – الدقهلية – بني سويف – المنيا – جنوب سيناء) بواقع  (3) طن لكل من محافظة (الدقهلية – بني سويف – المنيا) ، و(4) طن لمحافظة (الإسكندرية)، و(2) طن لمحافظة (جنوب سيناء) ونظرا لطول المسافة فقد انطلقت السيارة المتجهة لمحافظة جنوب سيناء بالأمس لتصل اليوم الأحد. 

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة في بيان، على ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .
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