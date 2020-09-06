شاهد.. انطلاق مبادرة صحة الأم والجنين في الأقصر

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن انطلاق المبادرة الأولى في الأقصر لصحة الأم والجنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بالأم والطفل.
ويأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية.
وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن احدي 3 إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وقد تودي للوفاة في بعض الأحيان وهى التهاب الكبدي B,ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.
كما صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية الحمل من قياس العلامات الحيوية والقياسات الأساسية للأم الحامل بصفة دورية.
ودعت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان علي صحتهم وحماية الجنين.
وأضافت الدكتورة حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة علي المستشفي المخصصة لتلقي العلاج اللازم.