شاهد.. انطلاق مبادرة صحة الأم والجنين في الأقصر

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر ، عن انطلاق المبادرة الأولى في الأقصر لصحة الأم والجنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بالأم والطفل.





ويأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية.

اقرأ أيضا : أيقونة مدافن وادي الملوك.. قصة مقبرة توت عنخ آمون أشهر ملوك العالم



وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن احدي 3 إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وقد تودي للوفاة في بعض الأحيان وهى التهاب الكبدي B,ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.





كما صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بأن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية الحمل من قياس العلامات الحيوية والقياسات الأساسية للأم الحامل بصفة دورية.

ودعت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان علي صحتهم وحماية الجنين.



