نائب مناشدا المواطنين سرعة التصالح: الدولة عازمة فى القضاء على مخالفات البناء





قال النائب محمد العقاد، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام فى الشارع المصرى، مناشدا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر الجارى، قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى التشريع.





متابعا:" هناك العديد من التيسيرات فى القانون وعلى الجميع أن يعلم ان الدولة عازمة فى مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى بصورة نهائية".





وأوضح العقاد فى بيان له اليوم، أن التشريع به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعى والموقع الجغرافى، مرورا بـ تقسيط قيمة المخالفة، والتظلم فى حال رفض قبول الطلب أو إذا رأى مقدم الطلب أن هناك مغالاة فى تحديد القيمة.





وأشار العقاد، إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتطبيق القانون سيكون هناك تطبيق للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وستكون هناك بعض السيناريوهات المتوقعة لتطبيق العقوبة على من لم يتصالح بشأن المخالفات التى ينطبق عليها التصالح، إزالة بعض المخالفات، قطع المرافق تدريجيا عنها، بالحبس أو الغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.