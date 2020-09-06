أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 نصائح قبل تنزيل الألعاب المجانية.. أبرز الفروقات بين واتساب وتليجرام "نسخة الويب"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تخطط شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هاتف ذكي يجلب تصميم جديد لكاميرا أمامية أسفل الشاشة قريبا، ووفقا لأحدث التسريبات فمن المتوقع إطلاق الهاتف بهذا التصميم في وقت ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر.
تعد عمليات الاختراق التى تحدث لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من أسوأ المواقف التى تواجه المستخدمين بشكل عام، وأحيانًا يتم اختراق الكثيرين وتتم سرقة بياناتهم الشخصية دون علم منهم؛ بسبب عدم المتابعة أو المواظبة على فتح حساباتهم أو عدم تغيير كلمة السر باستمرار.
يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play"، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرض موقع "androidauthority" التقني،من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد المتاحة مجانا على متجر بلاي لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.
كشفت مقطع فيديو مسرب عن هاتف سونى Sony اليابانية المرتقب والذي سينطلق تحت اسم Sony Xperia 5 II، حيث من المقرر إطلاقه ضمن فئة هواتف الـ Flagship، يوم 19 سبتمبر الجاري.
تضم متاجر التطبيقات الإلكترونية العديد من التطبيقات والألعاب المجانية المخصصة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت، ومع انتشار التقارير مؤخرا عن احتواء بعض الألعاب والتطبيقات على برامج ضارة خطيرة، لذا يجب عليك أن تحذر قبل تثبيت البرامج المجانية.
أصدرت شركة أوبو Oppo الصينية، تحديثا جديدا للنسخة العالمية من هاتفها الرائد Reno4 Pro، والذي يشمل إصلاح الأخطاء الأمنية ومعالجة مشكلات أداء الهاتف العامة، حتى 5 سبتمبر 2020.
يُعد واتساب WhatsApp وتيليجرام Telegram، هما تطبيقان من تطبيقات المراسلة الرئيسية الأكثر شهرة، على الرغم من تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك الأكثر استخدامًا في المكسيك والعالم، إلا أن منافسه الروسي يسعى إلى كسب المستخدمين من خلال تقديم وظائف غير موجودة في التطبيقات المنافسة.
أطلقت شركة أوبو Oppo، خلال الأيام الماضية، هاتفيها الأحدث Oppo F17 و Oppo F17 Pro، والذي سيتم طرحه في الهند بدءا من الغد 7 سبتمبر بسعر يعادل 315 دولارا أمريكيا.