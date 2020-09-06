أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 نصائح قبل تنزيل الألعاب المجانية.. أبرز الفروقات بين واتساب وتليجرام "نسخة الويب"

تضم متاجر التطبيقات الإلكترونية العديد من التطبيقات والألعاب المجانية المخصصةوأجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت، ومع انتشار التقارير مؤخرا عن احتواء بعض الألعاب والتطبيقات علىخطيرة، لذا يجب عليك أن تحذر قبل تثبيت البرامج المجانية.