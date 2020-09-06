AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمر كمال يعلن عن تواجده في الإمارات يوم 10 سبتمبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
أعلن الفنان عمر كمال عن تواجده فى الامارات يوم الخميس 10 سبتمبر ونشر عمر فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق عمر على الفيديو قائلا " عمر كمال في الإمارات من أول يوم الخميس ١٠ سبتمبر". 

أقرا أيضا :


كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس. 

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس. 

ووجه الفنان هانى شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار وقف حفلة تونس.. شاهد أول ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش

أكد على موعد حفلته بتونس.. عمر كمال يواصل تحدى هاني شاكر

أغنية بنت الجيران تتجاوز 450 مليون مشاهدة.. فيديو

اختبار تونسي.. عمر كمال ينشر فيديو كوميدي برفقة حسن شاكوش

بعد تأكيدة على موعد حفلته بتونس.. عمر كمال: محدش هيمنع عني رزق ربنا

تكريم حسن شاكوش وعمر كمال في تونس.. صور

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تفاصيل واقعة اعتداء كويتيين على مصري بالخارج

خناقة على لعب أطفال .. الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

إعلامي كويتي: الاعتداء على المصريين حوادث فردية تستغلها تيارات مفلسة سياسيا

بالأسماء.. الداخلية تسقط الجنسية عن 42 مواطنًا

سيدة تضع كاميرات مراقبة في منزلها وتهرب منه بعد أسبوعين لهذا السبب.. صور

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور

عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

خناقة على لعب أطفال .. الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

سيدة تضع كاميرات مراقبة في منزلها وتهرب منه بعد أسبوعين لهذا السبب.. صور

كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

رمو جثته في الصرف الصحي.. زوجة تستدرج زوجها وتتفق مع عشيقها على قتله

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد في المنزل

بعد إصابة الفنان جمال يوسف .. كل ما تود معرفته عن سرطان البلعوم

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي