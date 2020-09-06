عمر كمال يعلن عن تواجده في الإمارات يوم 10 سبتمبر

وعلق عمر على الفيديو قائلا " عمر كمال في الإمارات من أول يوم الخميس ١٠ سبتمبر".

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كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس.





واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.





ووجه الفنان هانى شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.