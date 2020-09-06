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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:00 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أبرزهم خلال السطور التالية.

حالة من التعاطف انتشرت على السوشيال ميديا، بعد انتشار خبر إصابة الفنانة جمال يوسف بـ سرطان البلعوم.

يصادف اليوم الأحد، عيد ميلاد الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، والتى أتمت عامها الـ 42، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة.

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة المصنعة ولاسيما في أوقات العمل لأنها تزيد من شعور الشبع فضلا عن أنها تساعد على تسلية الشخص، سواء أثناء وقت العمل أمام جهاز الحاسوب أو مشاهدة التلفاز.

تحرص الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورا وفيديوهات جديدة بإطلالات جذابة.

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .. جملة شهيرة نسمعها منذ الصغر لتحثنا على التوقف عن التسويف وإنجاز كل المهام في وقتها بدلًا من تأجيلها فيما بعد ، وفي 6 سبتمبر من كل عام يخصص اليوم العالمي لمحاربة التسويف والقضاء على هذه العادة التي تؤثر على حياتنا بشكل كبير وتجعلنا نراكن مهامنا معا يوما بعد يوم، حتى نجد صعوبة في إنجازها تماما. 

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نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

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