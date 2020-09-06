نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .. جملة شهيرة نسمعها منذ الصغر لتحثنا على التوقف عن التسويف وإنجاز كل المهام في وقتها بدلًا من تأجيلها فيما بعد ، وفي 6 سبتمبر من كل عام يخصص اليوم العالمي لمحاربة التسويف والقضاء على هذه العادة التي تؤثر على حياتنا بشكل كبير وتجعلنا نراكن مهامنا معا يوما بعد يوم، حتى نجد صعوبة في إنجازها تماما.



