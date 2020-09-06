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خالية من الأمراض.. وزارة الزراعة: صغار المزارعين ينتجون 70% من الألبان.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:13 م
مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،:إننا نعمل على تجميع البان نظيفة وتقديمها للمواطنين وسنعمل علي تطوير 200 مركز لتجميع الالبان .

وأضاف مصطفي الصياد خلال مداخلة هاتفية في علي قناة اكسترا نيوز ، أن الهدف من مراكز تجميع الألبان هو الحصول علي ألبان خالية من الامراض وجودتها عالية وتصلح للتصنيع و الاستهلاك الطازج .

واوضح مصطفي الصياد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الي تطوير مراكز تجميع الألبان حتي تكون علي احدث طراز .

وتابع : أن المزارع النظامية تمثل 30% من الألبان في مصر وصغار المزارعين ينتجون 70% من الألبان .

واستكمل : أن صغار المزارعين يبيعون الألبان عن طريق مراكز تجميع الألبان .
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