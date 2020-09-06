خالية من الأمراض.. وزارة الزراعة: صغار المزارعين ينتجون 70% من الألبان.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،:إننا نعمل على تجميع البان نظيفة وتقديمها للمواطنين وسنعمل علي تطوير 200 مركز لتجميع الالبان .





وأضاف مصطفي الصياد خلال مداخلة هاتفية في علي قناة اكسترا نيوز ، أن الهدف من مراكز تجميع الألبان هو الحصول علي ألبان خالية من الامراض وجودتها عالية وتصلح للتصنيع و الاستهلاك الطازج .





واوضح مصطفي الصياد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الي تطوير مراكز تجميع الألبان حتي تكون علي احدث طراز . وجهالألبان





وتابع : أن المزارع النظامية تمثل 30% من الألبان في مصر وصغار المزارعين ينتجون 70% من الألبان .





واستكمل : أن صغار المزارعين يبيعون الألبان عن طريق مراكز تجميع الألبان .