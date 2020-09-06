محافظ كفر الشيخ: المراكز التكنولوجية تشهد إقبالا كبيرا لتقديم طلبات التصالح

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أخر التطورات في قضية التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الأمور تسير بسهولة ويسر واهتمام ووعي من المواطنين.





إقبالا كبيرا لتقديم طلبات التصالح، مضيفا أن اليوم أول تجربة للمحافظة وهناك اقبال غير عادي. وقال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لنبى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن المراكز التكنولوجية شهدت مؤخرا





وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه جاء وقت التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، متابعا أن :"المواطنين بدأو يشعرون أن الدولة جادة، واللي مش هيلتزم هيتعرض للازالات".





وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه على الجميع دفع حق الدولة، وخاصة أن هذه الاموال تتحول من الخاص للعام وتصرف في خدمات للمواطن.