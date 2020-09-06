الأوقاف توزع 9 أطنان من لحوم الأضاحي في 5 محافظات

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وفي سياق آخر، تطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية وعملية واسعة بقيادة جميع وكلاء الوزارة لنظافة وتعقيم المساجد، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المسجد، وعلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الحضور إليه.





وأشارت إلى أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».









وأكملت: وكانت امرأة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) تَقُمُّ المسجدَ، ففقدها رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)، فسأل عنها، فقالوا: ماتت، قال: "أفلا كنتُم آذَنْتُموني"، فكأنهم صَغَّروا أمرَها، فقال (صلى الله عليه وسلم): "دُلُّوني على قبرِها" فدَلُّوه، فصلَّى عليها، ثم قال: "إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ اللهَ (عزَّ وجلَّ) يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم" (صحيح مسلم).



