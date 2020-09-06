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رياضة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء الطلائع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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ملك موسى

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء  – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد و حسام عبد المجيد  ومحمد عنتر ومصطفى فتحي وكريم بامبو  واسلام جابر وكاسونجو  وأسامة فيصل وعمر السعيد


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