مواطن يناشد أهل الخير بتوفير كرسي متحرك له .. شاهد

ناشد المواطن محمد عبد ربه احمد اهل الخير في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع " صدى البلد " لتوفير كرسي متحرك له .



قال محمد " انا معوق ومحتاج كرسي للشغل الحكومى ، محتاج كرسي متحرك عادى انا بتحرك بعوكاز بس بقع كتير وعاوز كرسي متحرك ".





للتواصل مع مقدم الشكواه الاتصال علي رقم 01117597311





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



