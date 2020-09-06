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تعليم

أستاذ جامعي يوضح أهم التحديات أمام التعليم في مصر ويضع الحلول

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:45 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس ان مشكلة التعليم في مصر تعود لميراث ثقيل نتج عن ارتباط مفهوم تطوير التعليم في الماضي بزيادة المحتوى التعليمي وإضافة نتائج البحوث العلمية الحديثة إليه باستمرار.

وأضاف الدكتور ماجد في تصريحات لصدي البلد ان تراكم معرفي هائل لايعرف الطالب لماذا يدرسه، منوها إلى أنه عندما يتم التطوير في المناهج كان يتم نقل منهج الكليات للمرحلة الثانوية والذي بدوره ينقل للمرحلة الإعدادية والأخير للمرحلة الابتدائية بعد إجراء القليل من التبسيط، مشيرا الي أن هذا الوضع بدأ في الانحسار التدريجي مع الأخذ بمعايير جودة التعليم منذ العام 2006 

وأكد الدكتور ماجد ابو العينين ان هناك مشاكل جديدة بدأت تظهر في التعليم نتيجة المتغيرات المجتمعية وتلاشي الحدود الثقافية أو كادت في ظل النظام العالمي الجديد؛ والتي تمثلت في تغيير التركيبة النفسية للطالب واختلاف طموحه وتقبله للعلم الذي أصبح منفرًا أكثر منه جاذبًا بسبب التعليم المنصب على نقل المعارف والتدريب على تجاوز الامتحان بأعلى الدرجات بنظام ابتلاع المعلومات واعادتها كما هي دون ممارسة أو تطبيق.

وأشار عميد كلية تربية الي أن الأمر اختلف الآن بعد البدء الحقيقي في علاج المشكلة من جذورها ليس في التعليم فقط بل في مختلف قطاعات الدولة والتي ظهرت بشكل ملموس لاينكره جاحد، مؤكدا ان الدولة  على الطريق الصحيح ولكن يتبقى تكاتف جهود كافة الوزارات وربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج بشكل مباشر.

وأضاف ابو العينين ان المطمئن في الأمر أن هناك جهود حثيثة من خلال لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع أطر ومعايير مهمة في وثائق مرجعية مبنية على رصد دقيق للواقع مع الدراسات المقارنة على مستوى العالم وتم بالفعل إصدار عدد كبير من اللوائح الدراسية التي يتحقق فيها الارتباط بالواقع الفعلي ستظهر آثارها في غضون السنوات القادمة.
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