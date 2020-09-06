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اقتصاد

190.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال أغسطس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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محمد يحيي

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبد التواب خلال شهر أغسطس 2020 حوالي 101 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 9 آلاف و839 طردا بوزن إجمالي 2131 طنا و355 كيلوجراما.


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وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2020 حوالي 20 مليونا و777 ألفا و167 جنيهًا وإجمالي الغرامات 25 ألفا و447 جنيهًا.


بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 149 مليون 50 ألفا و972 جنيهًا وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و675 ألفا و393 جنيهًا و الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخـنة 837 ألفا و696 جنيها وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 4 آلاف و780 جنيها.


وبلغ إجـمالي ضريبة المهن الحرة لشهر أغسطس 2020 حوالي 7 آلاف و500 جنيه.


و بلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية للدولة لشهر أغسطس 2020 حوالي 3 ملايين و661 ألفا و573 جنيها.


وخـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 14 مليونا و457 ألفا و553 جنيها.


وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخـان بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2020 حوالي 190 مليونا و518 ألفا و316 جنيهًا.


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