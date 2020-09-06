جمهور رضوى الشربينى يطالبها بارتداء الحجاب ... شاهد

نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب .
وعلقت رضوى الشربينى قائلة " من اجل حب الاحمر ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر فيسبوك وجاءت التعليقات كالاتى :
- قمر ما شاء الله وهتبقي احلي بالطرحة .
- أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي.
- أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي.
- أجمل وجه وملامح ماشاء الله سبحان الخالق.
- حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك
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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
وعلقت رضوى الشربينى قائلة " من اجل حب الاحمر ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر فيسبوك وجاءت التعليقات كالاتى :
- قمر ما شاء الله وهتبقي احلي بالطرحة .
- أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي.
- أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي.
- أجمل وجه وملامح ماشاء الله سبحان الخالق.
- حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك
اقرا ايضا :
محاولة للتجديد .. رضوى الشربيني فى ستايل مختلف وجذاب.. شاهد
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.