AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جمهور رضوى الشربينى يطالبها بارتداء الحجاب ... شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب .



وعلقت رضوى الشربينى قائلة " من اجل حب الاحمر ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر فيسبوك وجاءت التعليقات كالاتى :



- قمر ما شاء الله وهتبقي احلي بالطرحة .

- أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي.

- أنا بحبك جدا بس نفسي تتحجبي بقاا ألا سلعة الله غاليه ي رضوي.

- أجمل وجه وملامح ماشاء الله سبحان الخالق.

- حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك


اقرا ايضا :
محاولة للتجديد .. رضوى الشربيني فى ستايل مختلف وجذاب.. شاهد

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.


وأنهت رضوى الشربيني  الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"حب عمرى كله".. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع بناتها.. شاهد

رضوى الشربينى تقوم بعمل بروفة قبل حلقة غدا من برنامجها.. شاهد

رضوى الشربيني تتصدر تويتر .. ومغردون: مبيحبكيش لازم تطلقي

باللون الأسود .. رضوى الشربينى تخطف أنظار متابعيها

محاولة للتجديد .. رضوى الشربيني فى ستايل مختلف وجذاب.. شاهد

أخبار السوشيال ميديا: حنان مطاوع برفقة طاقم أمل حياتي.. لميس الحديدى تودع العربية الحدث برسالة مبكية.. والونش يطمئن جمهوره

ترشيحاتنا

من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

هزار غير مقبول.. اتحاد اليد يكشف كواليس واقعة اعتداء لاعب الزمالك على حارس الأهلي

إنتي متجوزتيش ليه .. منة شلبي تثير الجدل على يوتيوب.. فيديو

رمو جثته في الصرف الصحي.. زوجة تستدرج زوجها وتتفق مع عشيقها على قتله

اختبار.. قرار عاجل من وزير التعليم العالي بخصوص مزاولة مهنة الطب..فيديو

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور

بعد الكشف عن سبب عدم زواجها.. 10 صور لـ منة شلبى تثير الجدل.. شاهد

فستان كشف عن خسارة وزنها.. شاهد| أصالة في أحدث ظهور لها