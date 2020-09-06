الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في نهائي دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة (76-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

بهذه النتيجة يتعادل الفريقان في إجمالي عدد مباريات الفوز بمباراة لكل فريق.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة (101-94).

وتقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.