أخبار التوك شو | النيابة الإدارية تعلن مفاجأة بشأن المستشارة نهى الإمام.. وتحذير شديد لمروجي الأدوية عبر السوشيال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:













قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحافظين استجابوا لمناشدة برنامج «على مسئوليتي» وقرروا تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء.













قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه لعب لنادي الزمالك قبل الأهلي..متابعا: أنا من حقي كـ رئيس للاتحاد الدولي أني أقوم بدعوة ضيوف خاصين بي "أصدقائي".









قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن المرصد الإعلامي يعمل على رصد جميع الاعلانات المتواجدة علي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية وغيرها .









قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر.













قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات أصدرتها الهيئة بسقوط أمطار منذ الأسبوع الماضي.













قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة تجارة الادوية بالغرفة التجارية، إن ظاهرة الترويج لمنتجات الادوية عبر الانترنت تزايدت في الاونة الاخيرة وهي تستهدف الناس التي تبحث عن الوهم ومنها ادوية التخسيس وغيرها.









قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن المواطنين يجب أن يطمئنوا ويجب ألا يستجيبوا إلى قنوات تحاول استغلال المشهد مؤكدا على أنه سيتم إصدار قرارات المحافظين ومسئولين بخصوص قانون التصالح .









قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك جهد بذل في تطوير التعليم الجامعي والتعليم الحكومي الجامعي، حيث تم إضافة 3 جامعات جديدة، وأكثر من 57 كلية، وأكثر من 300 برنامج خلال الأعوام السابقة.









علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا:" ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".









رد الاعلامي محمد الباز على الشائعات والأكاذيب المنتشرة فى هذه الايام الخاصة بالعالم الجليل الشيخ مبروك عطية حول قانون التصالح فى مخالفات البناء.



