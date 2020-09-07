أخبار التوك شو.. سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحفل مونديال اليد.. وموعد عودة الجماهير للملاعب.. وحقيقة بيع مجمع التحرير

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا:" ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".





أكد الكابتن حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم بكرة اليد 2021، دعم الدولة المستمر للجنة المنظمة للبطولة كي تقام بشكل مشرف وتاريخي.





قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر.





قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه حزين لما انتشر حول تصريحاته حول مبارك، متابعا: "الكلام اللي بيتقال دا حصل ولكنه محور".





كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن حقيقة بيع مجمع التحرير، قائلةً "هناك لجان وشركات استشارية تدرس أفضل استغلال ممكن للأصول غير المستغلة مثل مجمع التحرير".





قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضعنا خطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للاجراءات الاحترازية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحافظين استجابوا لمناشدة برنامج «على مسئوليتي» وقرروا تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء.





قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حتى الآن لا يوجد حل فعال للفيروس، معقبة: بنحاول أن نسيطر على الإصابات حتى نصل إلى لقاح فعال ولهذا الوصول إلى صفر إصابات شيء صعب، ولكن يمكن أن نقلل عدد الوفيات بستخدام بروتوكولات العلاج.





قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ما يقرب من 400 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى والثانية، وعدد الشكاوى التي وصلت حتى الآن بلغت 6 شكاوى منها خطأ في التسجيل أو رغبة في التحويل من كلية لأخرى.



