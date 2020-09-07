إليسا تهاجم المزايدين على لبنان: أكتر بلد دفع للقضية الفلسطينية ودافع عنها

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة للشعب الفلسطيني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وكتبت إليسا، تغريدة قالت فيها "فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس، بس اللي بتمناه إنه ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهذا الموضوع.







وأضافت "لبنان هو أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمروا على الشعب الفلسطيني أوعايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل، كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين".







يذكر أن أغنية "حبة اهتمام" لـ الفنانة اللبنانية إليسا، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية ضمن ألبوم "صاحبة رأي".







يعد ألبوم "صاحبة رأي" من إنتاج روتانا، هو الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية إليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا.







ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية "مفاجأة" باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور، ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.











