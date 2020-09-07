إليسا تهاجم المزايدين على لبنان: أكتر بلد دفع للقضية الفلسطينية ودافع عنها

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة للشعب الفلسطيني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت إليسا، تغريدة قالت فيها "فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس، بس اللي بتمناه إنه ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهذا الموضوع.
وأضافت "لبنان هو أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمروا على الشعب الفلسطيني أوعايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل، كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين".
يذكر أن أغنية "حبة اهتمام" لـ الفنانة اللبنانية إليسا، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية ضمن ألبوم "صاحبة رأي".
يعد ألبوم "صاحبة رأي" من إنتاج روتانا، هو الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية إليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا.
فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل.كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين— Elissa (@elissakh) September 6, 2020