الذكرى الـ 82 لميلاد الراحلة رجاء الجداوي.. ابنتها: أشعر إنها كانت أم لكل الفنانين والجمهور

قالت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إنها تشعر ان والداتها كانت أم لكل الفنانين والجمهور.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الفنانة رجاء الجداوي كانت قريبة من الجميع.





وتابعت ابنة الفنانة رجاء الجداوي أنها عندما تخرج ويرويها معجبين الراحلة رجاء الجداوي يعزونها حتي الان في الشارع.





وأوضحت أميرة حسن مختار أن حب المعجبين للراحلة رجاء الجداوي حب غير مسبوق من كافة البيوت المصرية.









وأشارت إلى أن نجاح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لم يأتي من فراغ وكان لديها موهبة كبيرة فى الفن.