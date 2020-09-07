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رياضة

طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ضمت 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.

وتضم قائمة الاتحاد السكندري كلا من:

محمود الزنفلي، عمر الميداني، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، السيد سالم، مروان النجار، أسامة العزب، مروان عطية، نور السيد ، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، رزاق سيسه، عبد الغني محمد، محمد الصباحي، أحمد رفعت، يوسف حسن، خالد قمر، أحمد راشد.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة.

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