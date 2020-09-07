طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة

وتضم قائمة الاتحاد السكندري كلا من:





محمود الزنفلي، عمر الميداني، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، السيد سالم، مروان النجار، أسامة العزب، مروان عطية، نور السيد ، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، رزاق سيسه، عبد الغني محمد، محمد الصباحي، أحمد رفعت، يوسف حسن، خالد قمر، أحمد راشد.





ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة.



