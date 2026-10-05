التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز: العمليات الإستراتيجية تستهدف مراكز القيادة والسيطرة

قال العميد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إنّ العمليات الجارية لا تعني تنفيذ هجوم استراتيجي لاقتحام العاصمة اليمنية، موضحًا أن العاصمة لا تزال بعيدة نوعًا ما عن مثل هذه العملية العسكرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العمليات الاستراتيجية تستهدف القيادات ومراكز السيطرة والاتصالات والتدريب والتصنيع، إلى جانب المعسكرات والأهداف العسكرية المهمة، بهدف إعاقة قدرة الميليشيات على التواصل مع بقية المحافظات، وجعل قواتها في صورة جزر منفصلة لا تستطيع الارتباط بالقيادة أو الحصول على تعزيزات منها.

وتابع، أن العمليات الاستراتيجية تُنفذ باستخدام أسلحة حديثة وذكية وموجهة لاستهداف مراكز القيادة والسيطرة، ومراكز الاتصالات، وغرف العمليات، والمعسكرات، ومخازن السلاح، وأماكن التصنيع والتوليف والتحشيد، مؤكدًا أن ضرب هذه الأهداف العسكرية الواضحة يؤدي إلى شل قدرة الميليشيات.