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مرأة

يعالج تكيس المبيض.. تعرف على فوائد اليانسون

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

مجموعةٌ من الفوائد، قد تحصل عليها الإناث عند تناولهنّ لليانسون أو مُستخلصاته؛ لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول ، اليانسون  للمرأة.

 فوائد اليانسون للمرأة:

-التقليل من عدد مرات حدوث التهبّات الساخنة التي تحدث بعد انقطاع الطمث عند استهلاكهنَّ لمستخلص بذور ،  اليانسون .

- علاج الأعراض المُرافقة لمتلازمة تكيُّس المبايض  ،  اليانسون  ومادة أخرى أن تُنظّم الدورة الشهريّة، وتحسّن من قلّة الطمث وتقلل من مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء اللاتي يُعانين من متلازمة تكيُّس المبايض.


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