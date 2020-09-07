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رياضة

سموحة يعين أحمد سامي مدربا للفريق بعد ساعات من رحيله عن طنطا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي - نانسي القاضي
استقر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر علي تعيين أحمد سامى مديرًا فنيًا للفريق الاول لكرة القدم خلفا لحمادة صدقي المدير الفنى للفريق والذى كان قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق أمس الأحد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق سموحة كالاتي:

أحمد سامى مدير فني
أحمد حمودة مدرب عام
خميس جعفر مدرب
أحمد ناجى مدرب حراس مرمى
ويلي مخطط أحمال

قدم أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى طنطا اعتذارا إلى مسؤلى النادى عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق .

وعبر أحمد سامي عن سعادته بالفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التي واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذي كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التي واجهت الفريق.

ورفض أحمد سامي الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من تقدم مستوى الفريق منذ لحظة توليه مهام القيادة الفنيةخلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام.

وكان سامى قد تولى المسؤلية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة ايام فقط ، ليعلن رحيله صباح اليوم عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق الأول من منافسة الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة.

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