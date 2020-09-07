اليوم.. بيراميدز يقدم رمضان صبحي رسميًا

نجم منتخب مصر الأولمبي، قادمًا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وسيقدم بيراميدز لاعبه الجديد، لوسائل الإعلام والجماهير، في مؤتمر صحفي، الساعة السادسة مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، بالقاهرة.





وسيحصل رمضان صبحي على راتب سنوي خيالي، خلال فترة تمثيله لبيراميدز، يصل إلى 100 مليون جنيه بجانب بنود خاصة حال التتويج بلقب الدوري، والكأس، ودوري أبطال إفريقيا.



