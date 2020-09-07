رسائل مشفرة عبر الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة عن شبكة بن لادن الإرهابية

كشف فيلم وثائقي جديد عن تفاصيل مثيرة عن شبكة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق، أسامة بن لادن، وكيف أنه كان ينقل رسائل مشفرة لاتباع التنظيم عبر الأفلام الإباحية.





الفيلم الذي نشرته قناة "ناشونال جيوجرافيك"، يسلط الضوء على مئات الوثائق المكتوبة والإلكترونية، والتي استطاعت البحرية الأمريكية الحصول عليها من المجمع السكني الذي قتل فيه بن لادن في 2 مايو 2011 في باكستان.





وبحسب الفيلم، فإن الجيش الأمريكي عثر على مئات من الأفلام الإباحية داخل المجمع، حيث وصفها المسئولون الأمريكيون بأنها "غريبة للغاية"، وتبين أنه قد كان ينقل رسائل مشفرة لاتباعه من خلال تلك الأفلام، لأنه كان لا يستخدم رسائل البريد الإلكتروني.





وقال الفيلم إن بن لادن لم يكن لديه أي شبكة إنترنت أو جهاز كمبيوتر داخل المجمع الذي قتل فيه والذي عاش فيه معه 22 شخصًا لكنه كان يمتلك عدة هواتف وأجهزة تلفاز.





ومنذ حوالي 3 أعوام، أفرجت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن وثائق أظهرت أن بن لادن كان يشاهد أفلامًا للأطفال بالإضافة إلى أفلام إباحية، كما أفرجت عن وثائق أخرى قالت إنها "تضر بالأمن القومي الأمريكي"، ويوميات كتبها بن لادن عن نفسه وتسجيل فيديو لحفل زفاف نجله حمزة.





كما تضمنت الوثائق علومات حول العلاقات بين تنظيم القاعدة وإيران، والجريدة الشخصية لبن لادن و18 ألف ملف وثائقي ونحو 79 ألف ملف صوتي ومصور وأكثر من عشرة آلاف ملف يتضمن أفلامًا مصورة.





وتضمن الوثائق كذلك رسائل بعثها بن لادن إلى أفراد في عائلته، وأخرى إلى أتباعه، وسلطت الضوء على استراتيجية تخطيط القاعدة لإحياء السنوية العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، وعمل الشبكة التابعة إلى التنظيم لنشر رسائلها في الإعلام الغربي.



