شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

تباينت الآراء حول صحة هدف فريق وادي دجلة في المباراة التي جمعت بينه وبين النادي الأهلي منذ يومين ضمن مباريات الدوري الممتاز.





وكتب شوبير " من خلال حسابه الشخصي بمقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عصام عبدالفتاح الخبير التحكيمي هدف دجلة غير صحيح.. جمال الغندور الخبير التحكيمي هدف دجلة صحيح .. أحمد الشناوي الخبير التحكيمي هدف دجلة غير صحيح.. سمير عثمان الخبير التحكيمي هدف دجلة في الأهلي صحيح، ناصر عباس هدف دجلة غير صحيح.. ياسر عبد الرؤوف هدف دجلة صحيح".





وأكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أن قرار جهاد جريشة بإلغاء هدف وادي دجلة في مرمى الأهلي صحيح 100%.

وأضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت 2" أن الهدف جاء من تسلل واضح، قائلا: "أنا مندهش من كم الهجوم على جهاد جريشة والتشكيك في صحة قراره".

وتابع أن الهجوم على جهاد جريشة غير مبرر، مؤكدا أنه كان يرفض طوال الفترة الماضية التعليق على القرارات التحكيمية، ولابد وأن تظل المنظمة التحكيمية متماسكة ومترابطة.







