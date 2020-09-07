ختام الدورة التدريبية للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بـ كفر الشيخ.. صور

اختتمت الدورة التدريبية فى الإدارة المالية للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بـ محافظة كفر الشيخ ، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون بين 3 إدارات " الإدارة المركزية للأداء الرياضي، و الإدارة العامة للكوادر الرياضية ،وإدارة المنح والبروتوكولات، و مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.





جاء ذلك برعاية اللواء جمال نور الدبن ، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ضمن المشروع القومى لتدريب العاملين بمديريات الشباب والرياضة بفروعها والهيئات التابعة لها والتي أقيمت المرحلة الثانية المتقدمة من الإدارة المالية ، المخازن.





قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بمراكز الشباب، وجميع الهيئات الشبابية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء و الإنتاجية العالية للموظف الحكومي، وتطبيقا لخطة الدولة واهتمامها برفع كفاءة العاملين في كافة المؤسسات الحكومية لضمان المستوى الأفضل للخدمة المقدمة للمواطنين.





أضاف نورالدين، أن المحتوى التدريبى الذى قدم خلال الدورة التدريبية، تضمن كيفية تطوير وتفعيل استراتيجية المؤسسة فى كافة النواحى الإدارية والمالية، ،وتنفيذ خطط النشاط والتركيز على سد الاحتياجات التدريبية للمتدربين، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لرواد مراكز الشباب، وتنمية مهارات ومواهب الطلائع والشباب وفتح آفاق الإبداع والابتكار، في ظل المنافسة القوية مع تطور الحياة و مواكبة كل جديد.





وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمدربين الذين شاركوا فى تقديم البرنامج التدريبي،و لجميع المتدربين من العاملين لحرصهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.





اقرأ أيضًا: