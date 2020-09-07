الإسكندرية تنتفض ضد المخالفات ... تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال 24 ساعة ... شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وإيقاف التعديات على أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وخلال أخر 24 ساعة نجحت أحياء الإسكندرية في تنفيذ 8 قرارات إزالة، وإيقاف وإزالة 7 أعمال بناء مخالف في نطاق المحافظة.





فقد نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لتنفيذ قرار ازالة لمصنع بشارع المكس امام مجمع المدارس والمقام علي ارض املاك دولة والمكون من دور ارضي ودور اول علوي، هذا وقد تم تسليمه لمقاول الإزالة بالحي وذلك لاستكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.





أقرأ أيضًا:

انهيار عقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية.. شاهد





وشددت المهندسة سحر شعبان على عدم التهاون في استرداد اراضي املاك الدولة او اي مخالفة وانه سيتم ازالتها فورا وانه سيتم التصدي بكل حزم لاي مخالفة بنطاق الحي.





وفي حي ثان المنتزه، قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة أمنية مكبرة لإزالة تعديات على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف المصرية في نطاق الحي.





وتوجهت الحملة لإزالة حالات تعدي على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف المصرية تقع بعزبة العرب بنطاق حي ثان المنتزه، وأسفرت عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر في حق تعديات عبارة عن طابق أرضي (حديقة) حيث تم إزالة سور الحديقة وتم إزالة جزء من الطابق الأول علوي، فضلا عن تسليم العقار الآخر وهو عبارة عن سملات لمقاول الهدم لتنفيذ الإزالة.





جاء ذلك بحضور حكمدار شرق ومأمور قسم شرطة ثان المنتزه، ووحدة مباحث المنتزه ثان، وسكرتير عام حي ثان المنتزه، والعضو القانوني وممثلي إدارة المشروعات، ومسؤولي هيئة الأوقاف.





وفي حي أول المنتزة، قامت وحدة الإزالة والتدخل السريع بإيقاف اعمال تشوينات بحرم الطريق العام لتشطيب عقار بدون ترخيص بشارع خالد بن الوليد خلف شركة الصرف الصحي، وتم التحفظ على ماتور الونش.





وفي سياق متصل للمتابعة تم٢- ايقاف اعمال تشوينات صارخه بحرم الطريق العام امام العقار رقم ١١٧ شارع العيسوي لقيام مالكي العقار.





تمكن المركز من تنفيذ :-وفي برج العرب، تمكنت الأجهزة المعنية في مركز ومدينة برج العرب من تنفيذ قرار إزالة فوري عبارة عن بناء سور من البلوك الابيض على مساحة ٣٠٠م٢ بحرى السكة الحديد بعد شارع عشرين بقرية بهيج، وقرار فورى عبارة عن بناء سور من البلوك الابيض على مساحة ٤٠٠م٢ بحرى السكة الحديد بعد شارع عشرين.









وفي حي العامرية شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها في المهد، وقاد الحملة عصام عبدالمنعم سكرتير الحي، يرافقه رئيس وحدة الازالة الفورية وأشغال الطريق، فى وجود مأمور القسم و الكول الأمنى من قسم العامرية ثان.









وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار رقم ١٦٦ شارع السفن اب عبارة عن اسوار +حجرة على مساحة 50 م2، وتنفيذ قرارين أرقام 96، 104 لسنة 2018 على مساحة 200 م لكل دور، وجارى الاستمرار في هذه الحملات للقضاء عل ظاهرة البناء المخالف.





يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.









يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.