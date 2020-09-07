سيولة مرورية.. كاميرات مراقبة بمختلف المحاور والميادين في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بدراسة مقترحات إدارة مرور أسوان بقيادة العميد أحمد سامى للعمل على تشديد الرقابة والمتابعة المرورية المتواصلة لكافة المحاور وذلك بهدف تطوير منظومة السلامة المرورية بكافة الطرق والشوارع الرئيسية والميادين .
وقال اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى من خلال دعم غرفة عمليات إدارة المرور بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة اللازمة للربط والتحكم الفعال لمنظومة الكاميرات الجديدة الجارى تركيبها بمختلف محاور وميادين مدينة أسوان وبجميع الإشارات المرورية .
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وقد أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل الإرتقاء بمنظومة السلامة المرورية على كافة الطرق من خلال إتباع أحدث الوسائل الحديثة التى تساعد على تسهيل حركة المرور والحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .
وقال اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى من خلال دعم غرفة عمليات إدارة المرور بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة اللازمة للربط والتحكم الفعال لمنظومة الكاميرات الجديدة الجارى تركيبها بمختلف محاور وميادين مدينة أسوان وبجميع الإشارات المرورية .
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وأوضح أشرف عطية بأن ذلك سوف يساهم فى سرعة الرصد الآلى للمخالفات وتحليل الحركة المرورية لتحديد أماكن التكدسات وتوجيه القوات المرورية اللازمة لتحقيق التواجد المرورى الفعال .
كما كلف محافظ أسوان بسرعة دراسة تركيب مطبات شوكية مانعه للسير عكس الإتجاة ببعض الشوارع الحيوية بمدينة أسوان وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى تهدئة السرعة والحد من مخالفات السير العكسى فى الشوارع ذات الإتجاه الواحد .
وقد أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل الإرتقاء بمنظومة السلامة المرورية على كافة الطرق من خلال إتباع أحدث الوسائل الحديثة التى تساعد على تسهيل حركة المرور والحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .