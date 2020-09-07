AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيولة مرورية.. كاميرات مراقبة بمختلف المحاور والميادين في أسوان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:13 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بدراسة مقترحات إدارة مرور أسوان بقيادة العميد أحمد سامى للعمل على تشديد الرقابة والمتابعة المرورية المتواصلة لكافة المحاور وذلك بهدف تطوير منظومة السلامة المرورية بكافة الطرق والشوارع الرئيسية والميادين .

وقال اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى من خلال دعم غرفة عمليات إدارة المرور بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة اللازمة للربط والتحكم الفعال لمنظومة الكاميرات الجديدة الجارى تركيبها بمختلف محاور وميادين مدينة أسوان وبجميع الإشارات المرورية .

وأقرأ أيضًا :
ضبط 813 هاربا و450 مخالفة مرور و8 كجم بانجو بحوزة 9 متهمين بأسوان

وأوضح أشرف عطية بأن ذلك سوف يساهم فى سرعة الرصد الآلى للمخالفات وتحليل الحركة المرورية لتحديد أماكن التكدسات وتوجيه القوات المرورية اللازمة لتحقيق التواجد المرورى الفعال .

كما كلف محافظ أسوان بسرعة دراسة تركيب مطبات شوكية مانعه للسير عكس الإتجاة ببعض الشوارع الحيوية بمدينة أسوان وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى تهدئة السرعة والحد من مخالفات السير العكسى فى الشوارع ذات الإتجاه الواحد .

وقد أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل الإرتقاء بمنظومة السلامة المرورية على كافة الطرق من خلال إتباع أحدث الوسائل الحديثة التى تساعد على تسهيل حركة المرور والحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3586 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3429 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

المرور: ضبط 3768 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3695 مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

ضبط 2606 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4958 مخالفة مرورية متنوعة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مخططا جديدا ضد كهربا وسر استبعاد صالح جمعة المستمر

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

بعد تصدرها التريند.. شاهد أغرب إطلالات منة شلبي

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 7-9-2020

على نغمات حالة خاصة جدا.. ميريهان حسين ترقص مع كلبها في حمام السباحة

رسائل مشفرة عبر الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة عن شبكة بن لادن الإرهابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر