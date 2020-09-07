سيولة مرورية.. كاميرات مراقبة بمختلف المحاور والميادين في أسوان

وأوضح أشرف عطية بأن ذلك سوف يساهم فى سرعة الرصد الآلى للمخالفات وتحليل الحركة المرورية لتحديد أماكن التكدسات وتوجيه القوات المرورية اللازمة لتحقيق التواجد المرورى الفعال .



