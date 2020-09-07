أوهمتهم بقدرتها على تسفيرهم للخارج.. ضبط سيدة نصبت على 3 مواطنين في 21 ألف دولار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامها بممارسة نشاطًا احتياليًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمة توفير عقود عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.





وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ حوالى (21) ألف دولار أمريكى من (3 أشخاص) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.