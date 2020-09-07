بتخصيص 5 قاعات للتنفيذ.. رئيس جامعة سوهاج يناقش مشروع تجهيز مركز للامتحانات الإلكترونية

عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز الاستشارات الهندسية والانمائية بكلية الهندسة وفريق عمل الادارة الهندسية وشبكه المعلومات بالجامعة وذلك لمناقشة مشروع تجهيز مركز للامتحانات الإلكترونية وذلك بالجامعة الجديدة.





وقال إن انشاء هذا المركز يأتي في اطار حرص الجامعة علي مواكبة التقدم التكنولوجي من خلال العمل علي تطوير الخدمة التعليمية بداخلها، موضحًا أنه تم تخصيص ٥ قاعات لتنفيذ المشروع بالحرم الجامعي الجديد، وذلك لاجراء الامتحانات الالكترونية الموحدة لطلاب الكليات المختلفه، حيث تم تخصيص ٤ قاعات اسفل مدرج (١) بكلية التجارة بالاضافة الي قاعه اخري بكلية الهندسة وتتسع تلك القاعات لعدد ٦٤٠ كابينة سيتم تجهيزها باحدث اجهزة الكمبيوتر وشبكة انترنت فائقة السرعه.





ووجه "عزيز" تعليماته خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تجهيز قاعات الامتحانات الالكترونية وسرعه الانجاز والالتزام بالبرنامج الزمني وازالة كافة العقبات التي من الممكن ان تعيق سرعة تنفيذ المشروع حيث من المتوقع ان ينتهي العمل فيه خلال شهر ونصف.





حضر الاجتماع الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئه، المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة، الدكتور احمد قاسم، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور محمود ابو المجد، مدير شبكة المعلومات، الدكتور محمود ابو العز، مدير مركز الخدمات الالكترونية، الدكتور عاطف عبد الحافظ، الاستشاري الانشائي للجامعة، المهندس حسين محمدين، مدير عام الادارة الهندسية.