AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطي من سامسونج

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:01 م
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطى
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات عن مواصفات وسعر هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطي، والذي تعتزم شركة سامسونج طرحه قريبا، حيث يكون أرخص من هاتف Galaxy Z Fold2 والذى صدر مقابل 2000 دولار أمريكي أى ما يعادل 32 ألف جنيه للنسخة العادية. 

وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف Galaxy Z Fold Lite سيأتي بشاشة قياس  7. 2  بوصة من نوع Super AMOLED ، وجودة FHD+ ، مع طبقة زجاج من نوع Ultra Thin Glass وهو نفس نوع الزجاج الذى تم استخدامه في هاتف Galaxy Z Fold2. 


وسيحتوى  هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطى على معالج من نوع Exynos 9825 ، مع نسختين من المساحة داخلية سعة   128 و 256 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI 2.5 للسوفت وير. 

وفقا للموقع فإن هاتف Galaxy Z Fold Lite سيبلغ سعر 1610 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 25 ألف جنيه مصرى. 

وكان من المتوقع أن يأتى هاتف Galaxy Z Fold Lite بسعر 900 دولار أى ما يعادل حوالى 14 ألف جنيه مصرى، حيث كانت التقارير السابقة تشير إلى أنه سيكون أرخص هاتف قابل للطى من ساسمونج وهو ما نفاه موقع SamMobile. 

ومؤخرا، كشفت سامسونج عن سعر  تابلت Galaxy Tab A7 10.4 حوالى 323 يورو أى ما يعادل حوالى 6100 جنيه مصرى، وسيصدر التابلت بتقنية اتصال LTE ، حيث سيكون أرخص جهاز تابلت من سامسونج في تاريخها.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت + Galaxy Tab S7.. فيديو

سامسونج تغير اسم هاتفها Galaxy Fold 2 القابل للطي قبل إطلاقه.. فيديو

ب 24 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 5G قبل إطلاقه

كاميرا دوارة وشاشة عملاقة وسعر أرخص.. تسريبات جديدة لهاتف Galaxy Fold 2.. فيديو

أرخص من سابقتها.. تسريبات تكشف أسعار هواتف سامسونج القابلة للطي .. فيديو

تسريبات تكشف إمكانيات شاشة تابلت +Galaxy Tab S7 من سامسونج.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميًا.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ سموحة.. ننشر الجهاز الفني بالكامل

الأرقام القياسية في انتظاره.. تحديات تواجه محمد صلاح في الموسم الجديد

بعد رصد شكاوى على فيسبوك| الداخلية تزف بشرى للمترددين على وحدات المرور|شاهد

نائب وزير التعليم: لن نخفض المناهج ولا ساعات الدراسة في العام الدراسي الجديد

بعد محاولة الأهلي ضمه.. نجم بيراميدز يدخل حسابات الزمالك

أبرزهم أميرة أبو شقة.. الوفد يدفع بـ25 مرشحا على القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكليبس 2020 mitsubishi eclipse.. صور

بعد جلسة تصوير حمام السباحة .. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف في الصيف

لن تتوقع.. سعر جاكيت محمد رمضان في مؤتمر كليب يا حبيبي