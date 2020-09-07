تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطي من سامسونج

كشفت تسريبات عن مواصفات وسعر هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطي، والذي تعتزم شركة سامسونج طرحه قريبا، حيث يكون أرخص من هاتف Galaxy Z Fold2 والذى صدر مقابل 2000 دولار أمريكي أى ما يعادل 32 ألف جنيه للنسخة العادية.





وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف Galaxy Z Fold Lite سيأتي بشاشة قياس 7. 2 بوصة من نوع Super AMOLED ، وجودة FHD+ ، مع طبقة زجاج من نوع Ultra Thin Glass وهو نفس نوع الزجاج الذى تم استخدامه في هاتف Galaxy Z Fold2.









وسيحتوى هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطى على معالج من نوع Exynos 9825 ، مع نسختين من المساحة داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI 2.5 للسوفت وير.





وفقا للموقع فإن هاتف Galaxy Z Fold Lite سيبلغ سعر 1610 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 25 ألف جنيه مصرى.





وكان من المتوقع أن يأتى هاتف Galaxy Z Fold Lite بسعر 900 دولار أى ما يعادل حوالى 14 ألف جنيه مصرى، حيث كانت التقارير السابقة تشير إلى أنه سيكون أرخص هاتف قابل للطى من ساسمونج وهو ما نفاه موقع SamMobile.





ومؤخرا، كشفت سامسونج عن سعر تابلت Galaxy Tab A7 10.4 حوالى 323 يورو أى ما يعادل حوالى 6100 جنيه مصرى، وسيصدر التابلت بتقنية اتصال LTE ، حيث سيكون أرخص جهاز تابلت من سامسونج في تاريخها.



