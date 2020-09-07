التعاون الدولي: شراكة مع النرويج لتعزيز مشروع روابط لتوفير فرص العمل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، في احتفالية إطلاق شراكة بين شركتي دانون مصر والفرعونية جروب، والذي يتم من خلاله توريد كميات من الألبان الخام المجمعة من شركة الفرعونية جروب إلى شركة دانون، وذلك نتيجة الجهود التي تمت لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الألبان ضمن مشروع تشغيل شباب مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص «روابط»، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وتمويل من حكومة النرويج.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق نموذج عملي للهدف من مشروع «روابط» ، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق الدعم التقني المباشر من خلال تدخلات لدعم سلاسل القيمة المصممة بعناية، والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتنمية القدرات المؤسسية والمهارات لريادة الأعمال عبر برامج منظمة العمل الدولية، وغيرها من الأدوات التدريبية.





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وأشارت «المشاط»، إلى أن المشروع المنفذ من منظمة العمل الدولية بشراكة مع وزارة التعاون الدولي، يعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، لاسيما لصغار المنتجين، وهو ما يعزز فرص العمل اللائق، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنهوض بها، ودعم القدرات في قطاعات اقتصادية بعينها يتم اختيارها بعناية كقطاع الألبان في ريف مصر الذي يستهدفه المشروع.





وأضافت أن مشروع «روابط» يتكامل تمامًا مع أولويات الحكومة، حيث أن استهداف المناطق الريفية يتسق مع استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل جاهدة على بناء الشراكات مُتعددة الأطراف والثنائية على المستويين الإقليمي والدولي، بشكل ديناميكي مُبتكر يُلبي احتياجات المواطن ويُعزز من النتائج المحققة والأثر المجتمعي.





وذكرت أن المشروع يدعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين الأول والثاني القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، مشيدة بالمجهودات التي تقوم بها منظمة العمل الدولية في إطار مشروع روابط، لخلق فرص عمل لائقة، ودور هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية الهام والريادي لدعم جهود تطوير سلاسل القيمة.





وتطرقت «المشاط» إلى جائحة كوفيد والتأثيرات المتعلقة بسلاسل القيمة وفرص العمل، قائلة إن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لكافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، مرتكزة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والنساء والعمالة غير المنظمة.