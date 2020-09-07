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أخبار العالم

بشار الأسد: نشكر روسيا على دعمها لنا في الحرب ضد الإرهاب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، عن شكره لروسيا على مساعدتها لبلاده في الحرب ضد الإرهاب وعلى الدعم السياسي، الذي أبدته خلال الأزمة التي تمر بها سوريا.

كما عبر الأسد خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا روسيا على رأسه وزير الخارجية سيرجي لافروف، عن امتنانه لقيادة الحكومة الروسية "على المساعدات الإنسانية، التي قدمتها لسوريا لمكافحة الوضع الوبائي الصعب".

وفي وقت سابق، وصل لافروف إلى دمشق، وهي الزيارة الأولى للافروف إلى سوريا منذ فبراير 2012. 

وذكرت وسائل إعلام سورية أمس الأحد، أن وفدًا حكوميًا روسيًا، برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وصل إلى دمشق. 

كما ظهر الممثل الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط ، ميخائيل بوجدانوف، في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السورية.

وتواصل روسيا تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري مع استمرار الصراع الطويل الأمد في الدولة الشرق أوسطية.

في مارس الماضي، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على وقف إطلاق النار في إدلب السورية وتسيير دوريات مشتركة على الطريق السريع M4 المهم استراتيجيًا.
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